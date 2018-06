Nürnberg (dpa) - Trotz eines saisonalen Anstiegs der Arbeitslosigkeit blieb die Lage auf dem deutschen Arbeitsmarkt im Dezember entspannt. Unternehmen seien zwar etwas verunsichert und stellten auch zögernder ein als noch vor ein paar Monaten.

Trotzdem seien die Aussichten von Arbeitslosen auf einen Job weiterhin gut, berichteten Volkswirte deutscher Großbanken in einer Umfrage der Nachrichtenagentur dpa. Nach ihren Berechnungen waren im Dezember rund 2,8 Millionen Männer und Frauen arbeitslos; dies wären zwar rund 90 000 mehr als im November, aber rund 210 000 weniger als vor einem Jahr. Die offiziellen Dezember-Zahlen will die Bundesagentur für Arbeit (BA) am kommenden Dienstag (3. Januar 2012) bekanntgeben.