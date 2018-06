Hamburg (SID) - Der polnische Nationalspieler Marcin Lijewski bangt um seine Teilnahme an der Handball-Europameisterschaft in Serbien (15. bis 29. Januar 2012). Der Rückraumspieler vom deutschen Meister HSV Hamburg konnte im Heimspiel gegen Frisch Auf Göppingen (34:29) am Dienstagabend nicht auflaufen, weil sich eine Verletzung aus dem vorherigen Spiel gegen Magdeburg als Rippenbruch herausgestellt hatte.

Trotz seiner Blessur reiste Lijewski am Mittwoch zu seiner Nationalmannschaft. Ob er an der EM in Serbien teilnehmen kann, wird vor Ort entschieden.