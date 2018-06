Seoul (dpa) - In Nordkorea finden heute die Beisetzungsfeierlichkeiten für den gestorbenen Machthaber Kim Jong Il statt. Die Staatsmedien des abgeschotteten kommunistischen Landes nannten im Vorfeld jedoch keine Einzelheiten des geplanten Ablaufs. Bei der Beisetzung von Kims Vater, dem früheren Staatschef Kim Il Sung, wurde unter anderem der Sarg in einem Autokorso durch die Straßen Pjöngjangs gefahren. Kim Jong Il war am 17. Dezember im Alter von 69 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts gestorben.

