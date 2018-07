Kap Arkona (dpa) - Die Suche nach dem verschütteten Mädchen auf Rügen geht voraussichtlich erst im neuen Jahr weiter. Der Sturm und ein instabiler Steilhang an der Stelle, wo ein gewaltiger Küstenabbruch die Zehnjährige aus Brandenburg am Montag begraben hatte, verhindern eine Rückkehr der Suchmannschaften. Es wäre nicht zu verantworten, jetzt wieder Rettungskräfte dort hinzuschicken, sagte Einsatzleiter Daniel Hartlieb. Die Wetteraussichten ließen für die kommenden Tage keine grundlegende Besserung erwarten. Das traditionelle Silvester-Feuerwerk am Kap Arkona wurde abgesagt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.