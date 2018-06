Bormio (Italien) (SID) - Ski-Rennläufer Stephan Keppler hat auch im zweiten Training zur Weltcup-Abfahrt im italienischen Bormio gezeigt, dass mit ihm am Donnerstag (11.45 Uhr) im Rennen zu rechnen sein wird. Der 28-Jährige aus Ebingen, am Dienstag im ersten Training sogar Schnellster, fuhr auf der anspruchsvollen 3270 m langen Stelvio-Piste in 2:00,99 Minuten trotz eines Fehlers im Mittelabschnitt auf den sechsten Rang.

Damit lag Keppler 1,19 Sekunden hinter dem Trainingsschnellsten Klaus Kröll aus Österreich (1:59,80). Hinter Kröll folgten der Kanadier Robbie Dixon (0,85 Sekunden zurück), der Schweizer Patrick Küng (0,92) und dessen favorisierter Landsmann Didier Cuche (1,03). Tobias Stechert (Oberstdorf/2,06)) kam auf Rang 21.

"Ich muss im Rennen wieder Vollgas geben und alles riskieren. Wenn ich gut durchkomme, ist ein Top-Ten-Ergebnis das Mindeste", sagte Keppler der ARD nach dem Training auf seinem "Lieblingshang".

Der Ebinger bestätigte damit seine gute Form in dieser Weltcup-Saison. Zuletzt war er beim Super-G in Gröden/Italien auf Platz sechs gefahren. Im vergangenen Winter hatte Keppler in Bormio als Neunter ebenfalls aufhorchen lassen.