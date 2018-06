Rangun (dpa) - Bei einem Großbrand und einer Serie von Explosionen in einem Lagerhaus der früheren birmanischen Hauptstadt Rangun sind mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen. 85 weitere wurden nach Polizeiangaben verletzt. Der Brand sei am frühen Morgen kurz vor 2.00 Uhr Ortszeit in einem staatlichen Rohstofflager für traditionelle Medikamente ausgebrochen. Etwa 20 Minuten nach Eintreffen der ersten Rettungskräfte hätten sich vier schwere Explosionen ereignet. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.