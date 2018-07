Berlin (dpa) - Die Flut von Gerüchten um neue Apple-Produkte reißt nicht ab: Jetzt heißt es in einem Bericht aus Taiwan, die nächste Generation des iPad-Tablets solle bereits Ende Januar präsentiert werden.

Apple wolle bei der Messe Macworld/iWorld in San Francisco gleich zwei Modelle mit einer verbesserten Bildschirm-Auflösung und einem erneuerten Chip vorstellen, schrieb die Branchenpublikation «DigiTimes» unter Berufung auf Quellen bei Zulieferern am Donnerstag. Die Messe, von der sich Apple vor mehreren Jahren zurückgezogen hatte, beginnt am 26. Januar.

Ein neues iPad-Modell wurde bisher für Frühjahr erwartet, etwa ein Jahr nach dem Start des iPad 2. In den vergangenen Tagen wurde auch schon über die Vorstellung der neuen Generation des Tablet-Computers am 24. Februar, dem Geburtstag des im Oktober an Krebs gestorbenen Apple-Gründers Steve Jobs spekuliert. Apple ist für Geheimniskrämerei bei neuen Produkten bekannt.

Das im Frühjahr 2010 auf den Markt gebrachte iPad dominiert immer noch den Tablet-Markt, auch wenn es immer mehr Konkurrenten bekommt. Die vielen Geräte mit dem Google-Betriebssystem Android sowie das Blackberry-Playbook und das inzwischen eingestellte TouchPad von Hewlett-Packard konnten den Siegeszug des iPad zwar nicht bremsen. Zuletzt preschte allerdings der Online-Einzelhändler Amazon mit seinem Kindle Fire in das Geschäft vor. Sein Tablet ist zwar technisch einfacher, aber dafür auch deutlich billiger als das iPad. Das Kindle Fire wird bisher allerdings nur in den USA verkauft.

«DigiTimes»-Bericht