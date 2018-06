Paris (SID) - Die Verpflichtung von Carlo Ancelotti als Trainer des zweimaligen französischen Fußball-Meisters Paris St. Germain rückt näher. Der Klub setzte für Freitagnachmittag (14.00 Uhr) eine Pressekonferenz an, auf der die Vorstellung Ancelottis als neuer Coach erwartet wird. Zuvor hatte es noch nach einer Verzögerung ausgesehen. Ein Sprecher des Klubs hatte bestätigt, dass es noch keine Einigung gebe und die Gespräche zwischen beiden Parteien am Freitag fortgesetzt werden würden. Der Italiener weilt seit Mittwoch zu Verhandlungen in der französischen Hauptstadt. Im Gespräch ist ein Vertrag über zweieinhalb Jahre für Ancelotti und ein Jahresgehalt von bis zu sieben Millionen Euro. Er soll bei PSG Antoine Kombouaré ersetzen.

Ancelotti war im Mai beim englischen Premier-League-Klub FC Chelsea entlassen worden. Der 52-Jährige hatte die Londoner mit Michael Ballack in seiner ersten Saison zum nationalen Double geführt, war aber letztlich gescheitert, nachdem er in der zweiten Spielzeit beim Londoner Klub ohne Titel geblieben war.