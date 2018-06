Rabat (SID) - (SID) - Torwart Mohamed Amsif vom Fußball-Bundesligisten FC Augsburg steht im 23-köpfigen Aufgebot der marokkanischen Nationalmannschaft für den Afrika-Cup in Gabun und Äquatorialguinea (21. Januar bis 12. Februar). Das gab Marokkos belgischer Trainer Erik Gerets, früherer Coach des 1. FC Kaiserslautern und des VfL Wolfsburg, am Donnerstag bekannt. Der Schlussmann des Tabellen-17. der Bundesliga, der in Augsburg in sechs Hinrundenspielen den verletzten Stammkeeper Simon Jentzsch vertrat, kam bislang zu einem Einsatz im Nationalteam.