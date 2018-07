Mailand (SID) - (SID) - Der italienische Fußball-Nationalstürmer Antonio Cassano zweifelt acht Wochen nach seiner Herzoperation an seiner Teilnahme an der EURO 2012. "Ich brauche noch sechs Monate, ehe ich wieder spielen kann", sagte der 29-Jährige von Meister AC Mailand am Donnerstag. Das erste EM-Spiel bestreiten die Italiener in der Gruppe C am 10. Juni im polnischen Danzig gegen Titelverteidiger Spanien.

Cassano hatte sich Anfang November in Mailand einer Herzoperation unterziehen müssen, bei der ein kleines Loch zwischen den Herzvorhöfen geschlossen wurde. Zuvor hatte Cassano über Seh- und Gehstörungen geklagt. Italiens Nationaltrainer Cesare Prandelli hofft dagegen weiterhin auf einen EM-Einsatz seines Topstürmers.