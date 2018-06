Amsterdam (dpa) - Der niederländische Fußball-Rowdy Wesley van W. muss wegen seiner Attacke auf Alkmaar-Torwart Esteban Alvarado für mindestens vier Monate hinter Gitter.

Ein Gericht in Amsterdam verurteilte den 19-Jährigen für den Angriff während eines Pokalspiels zu sechs Monaten Haft, davon zwei zur Bewährung. Wegen des Vorfalls war die Partie zwischen Ajax Amsterdam und AZ Alkmaar acht Tage zuvor abgebrochen worden. Dem Angeklagten war versuchte schwere Körperverletzung sowie der Verstoß gegen ein bereits früher erlassenes Stadionverbot vorgeworfen worden.

Die Staatsanwaltschaft hatte sogar zehn Monate Gefängnis für die Tat gefordert, davon vier zur Bewährung. Schon kurz nach der Attacke hatte Ajax ein Stadionverbot von 30 Jahren gegen den Krawallmacher verhängt. Wesley van W. war bei der Partie in Amsterdam auf das Spielfeld gestürmt und hatte Kurs auf den Alkmaar-Keeper genommen. Alvarado verteidigte sich mit Fußtritten und sah dafür die Rote Karte. Seine Teamkollegen verließen daraufhin den Rasen. Der Platzverweis für den Torwart und die Sperre wurden inzwischen aufgehoben.

Das Pokalspiel wird am 19. Januar unter Ausschluss der Öffentlichkeit wiederholt. Ajax wurde als Gastgeber zu einer Geldstrafe von 10 000 Euro verurteilt, weil Wesley van W. trotz seines Stadionverbots in die Arena gelangt war. Der Verein will den Rowdy für alle wegen des Vorfalls entstehenden Kosten zur Rechenschaft ziehen.