Mannheim (SID) - Hauptgesellschafter und Top-Sponsor Jesper Nielsen hat Berichte dementiert, nach denen er kurz vor einer Trennung vom Handball-Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen steht. "Mir ist es neu, dass ich bald nicht mehr zu den Löwen gehören werde. Ich bin nach wie vor der Aufsichtsrats-Vorsitzende, und daran wird sich so schnell auch nichts ändern", sagte Nielsen der Rhein-Neckar Zeitung.

Zuvor hatte der Mannheimer Morgen in seiner Mittwochsausgabe berichtet, dass sich der Däne auf dem Absprung befinde. "Ich hoffe, dass es bald zu einer klaren Situation kommt. Ansonsten leiden alle - und das wäre nicht fair", sagte Geschäftsführer Thorsten Storm dem Mannheimer Morgen und ergänzte: "Wenn sich Dinge ändern, muss man sie akzeptieren und neue Lösungen finden."

Nielsen zeigte sich von Storms Aussagen irritiert: "Mein Geschäftsführer scheint da offenbar etwas anderes zu wissen. Das ist doch hoch interessant. In der normalen Wirtschaft laufen solche Dinge eigentlich anders."

Nielsen, der beim Bundesliga-Fünften noch einen Vertrag bis 2015 besitzt, hatte in den vergangenen drei Jahren mehr als zehn Millionen Euro in den Klub investiert, das Ziel, die Löwen zum weltbesten Handball-Klub zu machen, aber nicht erreicht. In der Kritik steht der Däne, weil er sich stets in die Transferpolitik einmischte.