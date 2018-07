Kabul (dpa) - Ein Mann in afghanischer Armee-Uniform hat im Osten Afghanistans zwei französische Soldaten der internationalen Schutztruppe Isaf erschossen. Die Fremdenlegionäre seien zur Unterstützung afghanischer Truppen in der Provinz Kapisa gewesen, teilte Premierminister François Fillon Donnerstag in Paris mit. Der Täter wurde von anderen französischen Soldaten getötet. Nach Zählung des unabhängigen Internetdienstes icasualties.org starben seit Jahresbeginn mehr als 560 ausländische Soldaten in dem Konflikt am Hindukusch.

