Berlin (dpa) - Wegen der Eurokrise rechnet die Wirtschaftsweise Beatrice Weder di Mauro für 2012 nur noch mit minimalem Wachstum in Deutschland. Die deutsche Wirtschaft werde im nächsten Jahr um rund 0,4 Prozent wachsen, sagte sie der «Bild»-Zeitung. Sollte die Krise zu Nullwachstum im Welthandel führen, sei sogar ein Schrumpfen um 0,5 Prozent möglich. Dann wären auch Arbeitsplätze in Deutschland in Gefahr. Anfang November hatte der Sachverständigenrat noch ein Wirtschaftswachstum in Deutschland von 0,9 Prozent vorausgesagt.

