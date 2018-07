Berlin (dpa) - Angesichts der sich verschärfenden Eurokrise rechnet die Wirtschaftsweise Beatrice Weder di Mauro für 2012 nur noch mit minimalem Wachstum in Deutschland. Die deutsche Wirtschaft werde im nächsten Jahr «um rund 0,4 Prozent wachsen».

Voraussetzung sei aber, dass die Regierungschefs die Krise schnell in den Griff bekommen, sagte die Angehörige des Sachverständigenrates der «Bild». «Sollte die Krise aber zu Nullwachstum im Welthandel führen, ist auch ein Schrumpfen der Wirtschaft um 0,5 Prozent möglich», so Weder die Mauro. Dann wären auch Arbeitsplätze in Deutschland in Gefahr.

Anfang November hatte der Sachverständigenrat in seiner Hauptprognose für 2012 noch ein Wirtschaftswachstum in Deutschland von 0,9 Prozent vorausgesagt.