New York (dpa) - Die Rocker von U2 sind die Top-Verdiener des Konzertjahres 2011. Die «360 Grad»-Tour brachte der irischen Band weltweit knapp 232 Millionen Dollar ein. Das berichtet das Konzert-Branchenblatt «Pollstar». Hätte U2 aber nicht einen Teil der Tour wegen der Erkrankung von Frontmann Bono auf 2011 verschieben müssen, wäre die wiedervereinigte Boygroup Take That wohl der Champion an den Konzertkassen geworden. Die gemeinsamen Auftritte mit Robbie Williams bescherten den Briten Einnahmen von 224 Millionen Dollar. Auf Platz drei folgt Jon Bon Jovi mit 148,2 Millionen Dollar.

