USA verschärfen Ton gegenüber Iran

Washington (dpa) - Der Ton wird schärfer: Nach der iranischen Drohung mit einer Blockade von Öltransporten an der Straße von Hormus bei einer Ausweitung der Sanktionen haben die USA demonstrativ reagiert. Die US-Marine habe eine «robuste Präsenz» in der Region, hieß es. Ein Außenamtssprecher in Washington bekräftigte entsprechende Äußerungen der Marine. Allerdings fügte er hinzu, er glaube weiterhin, dass es sich eher um «Rhetorik der Iraner» handele. Es habe in der Vergangenheit ähnliche Drohungen gegeben.

Bewegungsfreiheit für Beobachtermission in Syrien gefordert

Washington (dpa) - Die USA haben einen ungehinderten Zugang der Beobachter der Arabischen Liga zu den Unruhegebieten in Syrien gefordert. Die Beobachtermission dürfe nicht in ihrer Arbeit behindert werden, sagte ein US-Außenamtssprecher in Washington. Die Beobachter müssten auch Kontakt mit möglichst vielen Oppositionellen und Demonstranten haben können. Menschenrechtler hatten zuvor der syrischen Führung vorgeworfen, die Mission gezielt zu täuschen. Laut Human Rights Watch ließ das Assad-Regime Gefangene vor dem Besuch verlegen und Soldaten als Polizisten verkleiden.

Berlin rechtfertigt sich zur Vorratsdatenspeicherung

Berlin (dpa) - Die Bundesregierung hat sich einem Zeitungsbericht zufolge gegenüber der EU-Kommission für ihr Verhalten bei der umstrittenen Vorratsdatenspeicherung gerechtfertigt. In einem vom Bundesjustizministerium verfassten Schreiben hebe Berlin hervor, die EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung sei zumindest «teilweise» umgesetzt worden, schreibt die «Frankfurter Allgemeine Zeitung». Deutschland droht eine Klage der EU-Kommission vor dem Europäischen Gerichtshof, weil die Bundesregierung die Frist für eine Neuregelung der Vorratsdatenspeicherung hat verstreichen lassen.

Zeitung: FDP verliert drastisch Mitglieder

Berlin (dpa) - Der von Personalquerelen und schlechten Umfragewerten geplagten FDP sind im zu Ende gehenden Jahr massiv die Mitglieder davon gelaufen. Ihre Zahl sank um mehr als 5000 auf 63 416. Das berichtet die «Frankfurter Rundschau» unter Berufung auf eine eigene Umfrage. Mit einem Minus von rund 7,5 Prozent erlebe die FDP den stärksten Einbruch seit 15 Jahren. Gleichzeitig verbuchten die Grünen dem Bericht zufolge einen neuen Rekordwert: Sie wuchsen um rund 6000 Anhänger auf 58 959 Mitglieder.

Immer mehr Arbeitslose rutschen direkt in Hartz IV

Berlin (dpa) Jeder vierte Beschäftigte, der arbeitslos wird, ist sofort auf Arbeitslosengeld II angewiesen. Dabei handele es sich häufig um Geringqualifizierte, knapp ein Drittel sei zuvor als Leiharbeiter tätig gewesen, zitiert die «Süddeutsche Zeitung» aus einer Analyse der Bundesagentur für Arbeit. Die Zahl der neuen Arbeitslosen, die direkt in die staatliche Hartz-IV-Grundsicherung absteigen, hat demnach seit 2008 deutlich zugenommen. In den vergangenen zwölf Monaten verloren etwa 2,8 Millionen Beschäftigte ihren Job. 737 000 wanderten sofort ins Hartz-IV-System.

Nordkorea würdigt Kim Jong Il mit pompösem Trauerakt

Seoul (dpa) - Von einem Riesenporträt lächelt Kim Jong Il noch einmal zu den Massen. Zehntausende Nordkoreaner haben mit einer pompös inszenierten Staatstrauer Abschied vom langjährigen Alleinherrscher Kim Jong Il genommen. Das Staatsfernsehen zeigte Bilder des mit weißen Blumen und einer roten Parteifahne geschmückten Sargs, in dem der verstorbene Diktator durch Pjöngjang gefahren wurde. Direkt neben dem Leichenwagen lief anfangs der jüngste Sohn Kims und auserkorene Nachfolger Kim Jong Un. Sein Vater hatte ihn schrittweise auf die Nachfolge vorbereitet.