HSV Hamburg trennt sich von Trainer Carlén

Hamburg (dpa) - Handball-Bundesligist HSV Hamburg trennt sich von Trainer Per Carlén. Der Schwede werde zum Jahresende von seinen Aufgaben entbunden, teilte der amtierende Meister am Donnerstag auf seiner Internetseite mit. Eine Entscheidung über einen Nachfolger sei noch nicht gefallen, hieß es. Gespräche mit Kandidaten für das Amt sollen im Januar aufgenommen werden. Carlén hatte den Posten bei den Hamburgern erst zum Saisonstart übernommen, war wegen der mäßigen Hinrunde aber in die Kritik geraten.

Kofler gewinnt Qualifikation - DSV-Springer schwach

Oberstdorf (dpa) - Acht deutsche Skispringer sind am Freitag beim Auftaktspringen der 60. Vierschanzentournee dabei. Während das gesetzte Spitzenduo Richard Freitag und Severin Freund am Donnerstag in der vom Österreicher Andreas Kofler dominierten Qualifikation noch nicht überzeugen konnte, glänzte Martin Schmitt als bester DSV-Athlet auf Rang 13. Maximilian Mechler wurde mit 123,5 Metern 16. Stephan Hocke, Andreas Wank, Markus Eisenbichler und David Winkler komplettieren das DSV-Team beim ersten Wettbewerb der Jubiläums-Tournee.

Northug gewinnt Prolog der Tour de Ski

Oberhof (dpa) - Tim Tscharnke hat zum Auftakt der 6. Tour de Ski in Oberhof als bester deutscher Langläufer Rang 13 belegt. Der 22-Jährige hatte am Donnerstag im Prolog über 4 Kilometer 11,6 Sekunden Rückstand auf den siegreichen Norweger Petter Northug. Der Weltcup-Spitzenreiter setzte sich in 7:58,3 Minuten mit einem Vorsprung von 0,7 Sekunden vor Titelverteidiger Dario Cologna aus der Schweiz durch. Dritter wurde der Franzose Maurice Manificat. Axel Teichmann belegte Platz 17, Jens Filbrich Rang 19 und Tobias Angerer Platz 21.

Wolfsburg bei Spengler Cup im Halbfinale

Davos (dpa) - Die Grizzly Adams Wolfsburg haben mit dem ersten Sieg im dritten Spiel das Halbfinale des Eishockey-Turniers um den Spengler Cup erreicht. Die Niedersachsen bezwangen am Donnerstag in Davos in der Zwischenrunde das Team Kanada mit 3:2 nach Penaltyschießen. Den entscheidenden Treffer erzielte vor 6067 Zuschauern Kai Hospelt. Nächster Gegner ist am Freitag Dinamo Riga. Gegen die Letten hatten die Wolfsburger bei ihrer Spengler-Cup-Premiere in der Vorrunde mit 1:3 verloren.

Mäkäräinen/Bergman siegen bei Schalker Biathlon

Gelsenkirchen (dpa) - Kaisa Mäkäräinen aus Finnland und Carl Johan Bergman aus Schweden haben die 10. Auflage der World Team Challenge der Biathleten in Gelsenkirchen gewonnen. Vor über 40 000 Zuschauern in der Veltins-Arena setzte sich das Mixed-Duo am Donnerstag bei der Show-Veranstaltung, bei der keine Weltcup-Punkte vergeben werden, vor dem ukrainischen Duo Wita Semerenko und Sergej Sednew durch. Die Sieger sicherten sich ein Preisgeld in Höhe von 28 000 Euro sowie je einen Kleinwagen. Bestes deutsches Paar auf dem Parcours über 18 Runden mit je 1243 Metern wurden Andrea Henkel (Großbreitenbach) und Michael Greis (Nesselwang) auf dem sechsten Platz.

Bayern-Basketballer mit glanzlosem Heimsieg

München (dpa) - Die Basketballer des FC Bayern München haben mit einem Kraftakt ihre glänzende Heimbilanz in der Bundesliga gewahrt. Das Team von Trainer Dirk Bauermann bezwang am Donnerstag den BBC Bayreuth nach einer Leistungssteigerung im Schlussviertel mit 73:65 (34:33). Für den Aufsteiger war es der achte Erfolg im neunten Heimspiel. Bester Werfer für die Münchner war vor 6700 Zuschauern Nationalspieler Steffen Hamann mit 22 Punkten. Bei den Gästen erzielte Osvaldo Jeanty 16 Zähler. Die Bayern verbesserten sich damit auf Tabellenplatz fünf, Bayreuth rutschte auf Rang elf.