Seoul/Pjöngjang (dpa) - Das Regime in Nordkorea hat zum Ende der Staatstrauer für den langjährigen Alleinherrscher Kim Jong Il dessen Sohn zum neuen Machthaber ausgerufen.

«Der geachtete Genosse Kim Jong Un ist der oberste Führer unserer Partei, des Militärs und des Volks», erklärte am Donnerstag das nominelle Staatsoberhaupt des kommunistischen Landes, Kim Yong Nam, vor Zehntausenden von Menschen auf einem Platz im Zentrum Pjöngjangs.

Der als militärisch wie politisch unerfahren geltende Sohn nahm zwar an der Gedenkfeier für den Diktator teil, wie im Staatsfernsehen zu sehen war. Doch äußerte sich der noch nicht einmal 30-Jährige nicht selbst zu seinen Zielen.

Wann Kim auch formal oberster Machthaber des Landes wird, war zunächst unklar. Dazu müsste er nach der Verfassung wie sein Vater Vorsitzender der Nationalen Verteidigungskommission werden. Beobachter spekulieren, dass dies bei der Frühjahrssitzung der Obersten Volksversammlung (Parlament) in Pjöngjang geschehen könnte.

Die 13-tägige offizielle Trauerperiode für den vor knapp zwei Wochen gestorbenen Kim Jong Il endete mit einem dreiminütigen Schweigen der Menge, darunter zahllose Soldaten, sowie 20 Salutschüssen. Im ganzen Land ließen die Schiffe und Züge Sirenen und Signalhörner ertönen.

Kim Jong Un übernehme die Ideen, den Charakter und den Mut seines Vaters, sagte Kim Yong Nam. Nordkorea wolle unter Kim Jong Un als General und obersten Führer eine «blühende sozialistische Nation» aufbauen. In einer Ansprache bekräftigte der Militärvertreter Kim Jong Gak, dass die Streitkräfte dem neuen Machthaber die Treue halten werden. Auch die amtliche Nachrichtenagentur KCNA bezeichnete Kim Jong Un als «obersten Führer der Partei, des Staates und der Armee».

Die 1,2 Millionen Mann starke Volksarmee ist ein wichtiger Machtfaktor in dem weitgehend abgeschotteten Staat. Nach dem Tod von Kim Jong Il hieß es in den Staatsmedien, Nordkorea werde an der - in der Verfassung festgeschriebenen - Militär-Zuerst-Politik festhalten, die der Armee den Vorrang einräumt.

Bei der zentralen Gedenkfeier auf dem nach dem Großvater und «ewigen Präsidenten» benannten Kim-Il-Sung-Platz überblickte Kim Jong Un an der Seite ranghoher Militärs und Parteifunktionäre von einem Balkon aus die Menge. Dabei waren unter anderen Armeechef Ri Yong Ho und Kim Jong Uns einflussreicher Onkel Jang Sung Thaek. Beiden wird eine wesentliche Rolle für Kim Jong Uns Aufstieg zugesprochen. Jang gilt schon seit längerem als graue Eminenz des Regimes.

Kim Jong Il hatte seinen jüngsten Sohn schrittweise auf die Nachfolge vorbereitet. Der Diktator, der das Land 17 Jahre lang mit eiserner Faust regierte, starb nach offizieller Darstellung am 17. Dezember infolge eines Herzinfarkts. Unter seiner Herrschaft sind Hunderttausende Nordkoreaner verhungert.

Am Mittwoch nahm Nordkorea mit einer pompös inszenierten öffentlichen Beisetzungsfeier Abschied von Kim. Der Sarg mit seinem Leichnam wurde an Zehntausenden teils hemmungslos weinenden Menschen vorbei in einem Autokorso durch Pjöngjang gefahren.