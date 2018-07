Berlin (dpa) - Der FDP laufen die Mitglieder in Scharen davon. Nach Angaben der Parteizentrale sank die Zahl um mehr als 5000 auf etwa 63 000 Mitglieder. Das entspricht einem Minus von 7,5 Prozent. Vor dem Dreikönigstreffen im Januar verstärkt dieser Trend die Unruhe in der krisengeschüttelten Regierungspartei. Der frühere Bundesinnenminister Gerhart Baum warf der Parteispitze um Philipp Rösler vor, sie habe es nicht geschafft, die FDP aus dem Tief herauszuholen. Die FDP sei in einer Existenzkrise.

