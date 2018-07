Köln (SID) - Nach Platz zehn im Riesenslalom schielt die zweimalige Olympiasiegerin Maria Höfl-Riesch zum Weltcup-Jahresabschluss der Alpinen im österreichischen Lienz im Slalom ab 10.15 Uhr auf einen Podestplatz. Zuletzt fuhr sie in dieser Disziplin auf die Ränge zwei und drei. Im italienischen Bormio will Stephan Keppler in der Abfahrt ab 11.45 Uhr seine Trainingsbestzeit bestätigen und für eine neuerliche Top-Platzierung sorgen.

Zum Auftakt der 60. Vierschanzentournee steht in Oberstdorf um 16.30 Uhr die Qualifikation zum ersten Springen am Freitag an. Das deutsche Team setzt seine Hoffnungen allen voran auf Richard Freitag und Severin Freund. Die größten Chancen auf den Gesamtsieg werden aber den Österreichern um Titelverteidiger Thomas Morgenstern eingeräumt.

In Oberhof beginnt mit dem Prolog der Frauen und Männer die sechste Auflage der Tour de Ski. Wenn um 14.15 Uhr der Startschuss für die erste von neun Etappen innerhalb von elf Tagen fällt, sind die Athleten des Deutschen Skiverbandes nach den bisher gezeigten Leistungen in diesem Winter aber Außenseiter.

In der Schalker Arena tritt die Biathlon-Weltspitze zum zehnten Jubiläum der World Team Challenge an. Ab 18.10 Uhr gehen zehn Mixed-Teams auf die 1,2 km lange Loipe aus Kunstschnee. Für Deutschland treten in Abwesenheit von Rekordweltmeisterin Magdalena Neuner die Duos Michael Greis/Andrea Henkel sowie Andreas Birnbacher/Franziska Hildebrand an.