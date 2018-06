Kap Arkona (dpa) - Die Suche nach dem verschütteten Mädchen auf der Insel Rügen ist am Donnerstag auch nach Einbruch der Dunkelheit fortgesetzt worden. «Wir verlängern. Auch nachts ist keine Unterbrechung geplant», sagte Einsatzleiter Daniel Hartlieb.

Es werde gesucht, so lange es die Witterung zulasse. Die Helfer von der Feuerwehr und dem Technischen Hilfswerk würden alle vier bis fünf Stunden bei der kräftezehrenden Arbeit mit Schaufeln abgelöst, sagte Hartlieb. Am Abend sollte ein Spezialbagger an dem Unglücksstrand eintreffen, der die Arbeit beschleunigen soll. Suchhunde hatten wiederholt an einer Stelle am Strand angeschlagen. Zudem würden Männer des Technischen Hilfswerks Berlin mit einem elektronischen Ortungsgerät erwartet, das die Schlammmassen durchdringen könne.