Kap Arkona (dpa) - Auf Rügen haben Bergungskräfte ihre Suche nach dem verschütteten Mädchen entgegen den bisherigen Planungen fortgesetzt. Etwa 45 Feuerwehrleute arbeiten sich am Kap Arkona von See her mit Schaufeln durch das zähe Gemisch aus Kreide und Geröll. Weil das Hochwasser zurückgegangen sei, komme man wieder besser an die Stelle heran, an der die Suchhunde angeschlagen hatten, sagte Einsatzleiter Daniel Hartlieb. Am Dienstagmittag war die Suche nach ihr aus Sicherheitsgründen abgebrochen worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.