Berlin (dpa) - Bundespräsident Christian Wulff hat nach Angaben seines Anwalts den Zinssatz für sein neues langfristiges BW-Bank-Darlehen ausgehandelt, bevor die Konditionen des ersten umstrittenen Kredits in die Kritik geraten sind. Der Zinssatz für das jüngste Darlehen sei am 25. November dieses Jahres zwischen Wulff und der BW-Bank «fixiert» worden. Das sagte Wulffs Anwalt Gernot Lehr der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung». Ein Sprecher des Geldinstituts bestätigt das. Zuvor war durch eine Erklärung des Instituts bekanntgeworden, dass Wulff den entsprechenden Vertragstext erst am 21. Dezember unterschrieben hatte.

