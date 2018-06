Berlin (dpa) - Bundespräsident Christian Wulff hat seinen umstrittenen Kredit bei der BW-Bank nach Angaben des Geldinstitutes erst kurz vor Weihnachten vertraglich in ein langfristiges Darlehen umgewandelt. Zu diesem Zeitpunkt waren seine Kreditkonditionen bei der Bank bereits in die Schlagzeilen geraten. Wulffs Anwalt Gernot Lehr sagte der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung», der Zinssatz für das jüngste Darlehen sei aber bereits am 25. November zwischen Wulff und der BW-Bank «fixiert» worden.

