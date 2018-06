Dresden (dpa) - Eine aus Kenia stammende 45-jährige Frau ist in Dresden offenkundig aus fremdenfeindlichen Gründen angegriffen worden. Die Polizei sucht Zeugen des Überfalls, der sich am frühen Morgen an einer Tankstelle ereignet hatte. Die im thüringischen Jena wohnende Frau erlitt Prellungen und leichte Verletzungen an den Händen. Laut Polizei war die Frau zunächst von einem Unbekannten beschimpft worden. Dann kamen mehrere Männer auf die Frau zu und schlugen sie. Die Angreifer fuhren in ihren Autos davon.

