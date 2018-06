Liverpool (SID) - Der frühere englische Fußball-Rekordmeister FC Liverpool hat sich in der Premier League zum Auftakt des 19. und letzten Spieltag des Jahres zumindest vorübergehend auf Rang fünf verbessert. Die Reds setzten sich dank eines Doppelschlags des walisischen Nationalspielers Craig Bellamy (30. und 67.) sowie eines Treffers von Kapitän Steven Gerrard (78.) mit 3:1 (1:1) gegen den Tabellensiebten Newcastle United durch. Die Magpies waren durch ein Eigentor von Liverpools Innenverteidiger Daniel Agger (25.) in Führung gegangen. Für Gerrard, der erst am Boxing Day nach rund zweimonatiger Verletzungspause sein Comeback gefeiert hatte, war es der erste Treffer in der Liga seit dem 15. Oktober.

Verzichten musste Liverpool, das den FC Arsenal zumindest bis Samstag überholte, auf Stürmerstar Luis Suárez. Der Uruguayer war vom englischen Verband FA zu einem Spiel Sperre und einer Zahlung von 20.000 Pfund (umgerechnet 24.000 Euro) verdonnert worden, weil er nach dem Meisterschaftsspiel beim FC Fulham (0:1) am 5. Dezember den gegnerischen Fans den "Stinkefinger" gezeigt hatte. Bereits in der Vorwoche war Suárez wegen rassistischer Beleidigungen für acht Spiele gesperrt worden. Gegen diese Sperre hatte Suárez allerdings Einspruch eingelegt.