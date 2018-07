Berlin (dpa) - Rauchern stehen 2012 weitere Steuererhöhungen und oftmals auch Preisaufschläge bevor. Viele Zigaretten werden um zehn Cent pro Schachtel teurer. So will etwa Reemtsa die Erhöhung der Tabaksteuer an die Kunden weitergeben und den Betrag dann aufrunden. Auch weitere Hersteller planen nach Informationen aus Handelskreisen Preisaufschläge. Erstmals dürften dann auch Premiumzigaretten mit großem Marktanteil fünf Euro pro Schachtel kosten. British Americal Tobacco will seine Preise zum Jahreswechsel nicht erhöhen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.