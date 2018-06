Washington (dpa) - Wenige Tage nach dem Start der Beobachtermission in Syrien haben sich die USA zurückhaltend über den bisherigen Erfolg geäußert. An einigen Orten sehe man positive Signale, aber sie reichten nicht aus, sagte eine Sprecherin des US-Außenministeriums. Derweil gehe das Regime weiter gewaltsam gegen das eigene Volk vor. Landesweit wurden nach Angaben Oppositioneller mindestens 29 Menschen von Regierungstruppen getötet, viele in den Protesthochburgen Homs und Hama.

