Offenbach (dpa) - Heute fallen bei wechselnder bis starker Bewölkung im Norden und der Mitte einzelne Regen- oder Graupelschauer. Im Süden fallen die Niederschläge meist als Schnee oder Schneeschauer, so der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach.

Besonders an den Alpen und in den östlichen Mittelgebirgen halten sich die Schneefälle bis in den Nachmittag, so dass dort in höheren Lagen teilweise bis 25 Zentimeter Neuschnee möglich sind. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 1 Grad am Alpenrand und 7 Grad an der Nordseeküste.

Der westliche Wind bleibt frisch und zeitweise stark böig, in freien Lagen gibt es auch stürmische Böen. An der See und im höheren Bergland ist anfangs mit Sturmböen zu rechnen. Am Nachmittag lässt der Wind von Nordwesten her nach.