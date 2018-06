Offenbach (dpa) - Heute gibt es bei wechselnder Bewölkung örtlich Schnee-, Regen oder Graupelschauer. Im Nordweststau der Gebirge schneit es zum Teil auch längere Zeit. Es ist nasskalt mit Höchstwerten zwischen 2 und 7 Grad, im Bergland Temperaturen um 0 Grad.

Der westliche Wind bleibt frisch und zeitweise stark böig, in freien Lagen gibt es auch stürmische Böen, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. An der See und im höheren Bergland ist anfangs mit Sturmböen zu rechnen. Am Nachmittag lässt der Wind von Nordwesten her nach.