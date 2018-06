Davos (Schweiz) (SID) - Die Eishockey-Profis von Gastgeber HC Davos haben zum 15. Mal den Spengler-Cup gewonnen. Im Finale des Traditionsturniers setzten sich die Schweizer am Silvestertag gegen das lettische Spitzenteam Dinamo Riga vor 6500 Zuschauern mit 3:2 (2:0, 1:1, 0:1) durch. Zuvor hatte Davos sein Turnier 2006 letztmals gewinnen können. Der deutsche Vizemeister EHC Wolfsburg war am Freitag im Halbfinale mit 1:4 an Riga gescheitert.