Manchester (SID) - Der englische Fußball-Meister Manchester United hat Sir Alex Ferguson den 70. Geburtstag gründlich verdorben. Das Team der schottischen Trainer-Ikone kassierte Silvester ausgerechnet am Jubeltag seines Erfolgscoaches gegen Abstiegskandidat Blackburn Rovers eine peinliche 2:3 (0:1)-Heimpleite.

ManUnited konnte damit den punktgleichen Lokalrivalen Manchester City nicht von der Spitze der Premier League verdrängen. Genau dies aber hatte sich Ferguson von seinem Team gewünscht. Durch den Patzer von Manchester bietet sich den Citizens nun am Neujahrstag beim FC Sunderland die Chance, ihren Vorsprung auf den Titelverteidiger wieder auf drei Zähler auszubauen.

Blackburn ging durch einen Foulelfmeter von Yakubu Aiyegbeni nach 16 Minuten in Führung. Fünf Minuten nach der Pause sorgte Yakubu durch seinen zwölften Saisontreffer bereits für böse Vorahnungen auf den Rängen von Old Trafford. Doch ein Doppelpack des früheren Bundesliga-Profis Dimitar Berbatow (52. und 62.), der bereits am Boxing Day beim 5:0 gegen Wigan Athletic dreimal getroffen hatte, ließ die Red Devils wieder auf eine gelungene Geburtstagsfeier für Ferguson hoffen. Doch Grant Hanley besiegelte Manchesters zweite Saisonniederlage zehn Minuten vor dem Abpfiff.