Köln (SID) - Die Anzeichen für einen Wechsel des Tschechen Jan Moravek vom Fußball-Bundesligisten Schalke 04 auf Leihbasis zum Ligarivalen FC Augsburg verdichten sich. Informationen verschiedener Medien zufolge sollen sich die Vereine weitgehend einig sein. Der 22-Jährige selbst allerdings geht von einem Vollzug erst nach dem Jahreswechsel aus. "Die Entscheidung fällt wahrscheinlich erst nach Neujahr", sagte Moravek der Augsburger Allgemeinen.

Der Offensivspieler war 2009 vom tschechischen Traditionsklub Bohemians Prag nach Schalke gekommen. Nachdem Moravek in der vergangenen Saison an den 1. FC Kaiserslautern ausgeliehen war, konnte er sich seit Saisonbeginn bei den Königsblauen nicht durchsetzen. In der Hinrunde absolvierte er lediglich sechs Kurzeinsätze.