Celle (dpa) - In vielen niedersächsischen Altstädten gilt am Silvestertag wieder ein striktes Böllerverbot. Aus Angst vor Bränden und zum Schutz ihrer historischen Gebäude haben zahlreiche Kommunen ein strenges Verbot für Raketen, Knaller und alle anderen Sorten Feuerwerk erlassen. Dazu zählen unter anderem Hameln, Hildesheim, Goslar, Celle, Northeim und Bad Gandersheim. In Goslar war vor fünf Jahren ein Millionenschaden entstanden, weil Raketen drei Fachwerkgebäude in Brand gesetzt hatten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.