Moskau (dpa) - Gleich 16 Mal überquert die Internationale Raumstation in der Silvesternacht die Datumsgrenze - doch für die sechs Raumfahrer an Bord heißt es nur drei Mal «Prost Neujahr».

Die Besatzung stößt jeweils dann an, wenn es am Sitz des Kontrollzentrums in Moskau, im Hauptquartier der US-Weltraumbehörde Nasa in Houston sowie nach Greenwich-Zeit Mitternacht ist. Das teilte das Flugleitzentrum am Samstag laut Nachrichtenagentur Interfax mit. Auf Sekt muss die Crew allerdings verzichten - Alkohol ist an Bord der ISS streng verboten.

Allerdings wartet ein Festmahl auf die Raumfahrer: Schwarzer Kaviar wird ebenso gereicht wie frisches Obst und Gemüse, Räucherwurst, Nüsse und Schokolade. Derzeit arbeiten die russischen Kosmonauten Oleg Kononenko, Anton Schkaplerow und Anatoli Iwanischin, die US-Astronauten Daniel Burbank und Donald Pettit sowie der Niederländer André Kuipers an Bord des Außenpostens der Menschheit in rund 350 Kilometern Höhe.