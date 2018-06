Berlin (dpa) - Thomas D verfolgt als Jurypräsident der Sendung «Unser Star für Baku» besondere Ambitionen.

Der Musiker der Fantastischen Vier will «mit dem Sieger ein Album machen, das sich abhebt von den sonstigen 08/15-Alben von Castingshow-Gewinnern. Ich will etwas präsentieren, das die Bezeichnung Kunst verdient», sagte er dem «Spiegel».

Thomas D kritisierte die Castingshows «Deutschland sucht den Superstar» und «The Voice of Germany». «Mich nerven diese Überzeichnungen, wenn etwa in diesen Shows genau ein Zuschauer genau im richtigen Moment aufspringt. Das ist ja erst im Nachhinein so komponiert.» Er wolle zeigen, wie man es richtig mache und seriös bleibe. «Wir sind live und können schon deshalb nicht in der Nachbearbeitung überdramatisieren.»