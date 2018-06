Oberstdorf (dpa) - Der Norweger Tom Hilde hat sich bei seinem schweren Sturz im Auftaktspringen der Vierschanzentournee den achten Wirbel gebrochen.

Die Tournee ist damit für den 24-Jährigen beendet, Hilde liegt zur Beobachtung und weiteren Untersuchungen im Krankenhaus in Immenstadt. Dies teilte Clas Brede Braathen, Sportdirektor des norwegischen Skisprung-Teams, mit.

Hilde war am Freitagabend in Oberstdorf im zweiten Durchgang unmittelbar nach der Landung kopfüber in den Schnee gestürzt. In der Klinik soll er nun weiter untersucht werden; eine Operation ist derzeit nicht geplant. Bei der 60. Tournee zählte der Norweger zum erweiterten Favoritenkreis.

«Ich habe gerade mit einem Spezialisten gesprochen. Er war positiv», twitterte Hilde am Samstag. «Das beste Geschenk für Tom wäre, wenn wir als Team jetzt trotzdem eine gute Vorstellung zeigen», meinte Braathen. «Das würde ihm bei der Genesung sicher helfen.»