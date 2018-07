Oberstdorf (SID) - Für Skispringer Tom Hilde ist die Saison nach seinem schweren Sturz bei der Vierschanzentournee wohl beendet. Dem Norweger brach bei einem Sturz in Oberstdorf der achte Wirbel der Wirbelsäule. "Das ist das Schlimmste, was passieren konnte. Die Saison ist für ihn natürlich gelaufen", sagte sein Nationaltrainer Alexander Stöckl (Österreich).

Hilde war nach seinem zweiten Sprung auf 131,5 Meter bei der Landung im Auslauf schwer gestürzt. Dabei zog sich der viermalige Vizeweltmeister auch zahlreiche Schürfwunden im Gesicht zu. Verletzungen des Nervensystems wurden bislang nicht diagnostiziert. Der 24-Jährige, der am Samstag noch die Qualifikation an der Schattenbergschanze gewonnen hatte, war nach dem Sturz umgehend in ein Krankenhaus in Immenstadt gebracht worden.

"Es werden noch weitere Untersuchungen durchgeführt, vielleicht kann er aber am Samstag schon wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden", sagte der norwegische Sportdirektor Clas Brede Braathen bei einer Pressekonferenz in Garmisch-Partenkirchen: "Tom ist einer der stärksten Kämpfer, den wir im Team haben, deswegen wird es so schnell zurückkommen, wie das für ihn möglich ist."