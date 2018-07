Stuttgart (dpa) - Bei einem Feuer in einem historischen Fachwerkhaus sind am Abend in Stuttgart zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtet, handelt es sich höchstwahrscheinlich um ein Ehepaar im Alter von 82 und 88 Jahren. Der Schaden wurde auf rund 100 000 Euro geschätzt. Wahrscheinlich löste ein technischer Defekt den Brand im Schlafzimmer aus. Um welches Gerät es sich dabei gehandelt habe, konnte die Polizei aber noch nicht sagen.

