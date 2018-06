Berlin (dpa) - Der Verfassungsschutz hat nach einem Bericht des «Spiegels» schon vor mehr als zehn Jahren von kriminellen Aktionen des Zwickauer Terrortrios zur Geldbeschaffung gewusst. Das Magazin beruft sich dabei auf einen Untersuchungsbericht des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Demnach habe ein V-Mann 2001 berichtet, dass der NPD-Mann Ralf Wohlleben Geldspenden an die abgetauchten Neonazis als unnötig ablehne, weil die drei «schon so viele Aktionen gemacht hätten». Wohlleben sitzt als mutmaßlicher Unterstützer des Trios in Untersuchungshaft.

