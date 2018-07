Sunderland (SID) - Spitzenreiter Manchester City hat das Neujahrsgeschenk des Erzrivalen Manchester United nicht angenommen und den Start ins neue Jahr in den Sand gesetzt. Die drückend überlegenen Citizens verloren bei Kellerkind AFC Sunderland durch einen Abseits-Treffer des Koreaners Ji Dong-Won in der Nachspielzeit mit 0:1 (0:0).

Nach der zweiten Saisonniederlage liegt der Pokalsieger weiterhin nur dank der besseren Tordifferenz vor Titelverteidiger ManUnited (beide 45 Punkte). Der Rekordmeister hatte an Silvester ausgerechnet zum 70. Geburtstag von Trainer-Ikone Sir Alex Ferguson gegen das bisherige Schlusslicht Blackburn Rovers eine peinliche 2:3 (0:1)-Heimpleite kassiert.

In Sunderland rotierte City-Trainer Roberto Mancini beim vierten Liga-Spiel innerhalb der letzten 14 Tage und brachte fünf neue Spieler. Auch der zuletzt überragende David Silva, Top-Torjäger Sergio Agüero sowie Mario Balotelli saßen zunächst nur auf der Bank.

Im zweiten Spiel des Tages hatte sich zuvor der frühere Europapokalsieger FC Everton mit 1:0 (0:0) bei West Bromwich Albion durchgesetzt. Dank des entscheidenden Treffers von Stürmer Victor Anichebe drei Minuten vor dem Schlusspfiff überholten die Toffees West Bromwich und kletterten auf Rang neun.

In der Premier League steht bereits am Montag der Auftakt des 20. Spieltags an. Nationalspieler Per Mertesacker und der FC Arsenal gastieren beim FC Fulham. Am Dienstag empfängt dann Manchester City den ehemaligen Rekordmeister FC Liverpool zum Topspiel, am Mittwoch beschließt Manchester United beim Tabellensiebten Newcastle United den Spieltag.