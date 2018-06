Verletzte und Tote an Silvester: In der Neujahrsnacht sind in Deutschland mehrere Menschen ums Leben gekommen. Ein Mann starb in Göppingen bei der Explosion eines womöglich selbst gebauten Böllers. Ein zweiter kam in Siegen bei einer Messerstecherei ums Leben. In Würzburg stürzte ein Mann aus einem Fenster im ersten Stock. In Köln erstach eine Frau bei einem Beziehungsstreit ihren Freund. Bei einer Schießerei wurden in in Bochum zwei Männer verletzt. Bundesweit berichteten Polizei und Feuerwehr von vielen Einsätzen, die aber meist glimpflich ausgingen.

