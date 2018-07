Berlin - Mehrere Tote, Brände, tausende Einsätze von Polizei und Feuerwehr - so die traurige Silvester-Bilanz. In der Neujahrsnacht sind in Deutschland mehrere Menschen ums Leben gekommen: Ein Mann starb bei der Explosion eines womöglich selbst gebauten Böllers, ein zweiter bei einer Messerstecherei, ein dritter stürzte aus dem Fenster. Bei einem Beziehungsstreit erstach eine Frau ihren Freund. Bundesweit berichteten Polizei und Feuerwehr von vielen Einsätzen, die meist aber glimpflich verliefen. Viele erlitten Verbrennungen von Feuerwerkskörpern, es kam zu etlichen Wohnungsbränden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.