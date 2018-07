London (dpa) - Gut eine Woche nach seiner Herzoperation ist Prinz Philip (90) am Neujahrstag beim offiziellen Kirchenbesuch der Royals mit Applaus begrüßt worden.

Kirchgänger klatschten, als er zur Messe im Gotteshaus des Landsitzes Sandringham in der Grafschaft Norfolk erschien, wo die Königsfamilie traditionell Weihnachten feiert.

Der Ehemann von Queen Elizabeth II. hatte Weihnachten im Krankenhaus verbringen und sich einer Herzoperation unterziehen müssen. Er war am Tag vor Heiligabend mit Brustschmerzen in die Klinik gekommen. Die Ärzte hatten einen Verschluss in den Herzkranzgefäßen festgestellt und ihm einen Stent gelegt, um die Blutversorgung des Herzens wieder zu gewährleisten.