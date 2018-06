Mar del Plata (dpa) - Im argentinischen Badeort Mar del Plata ist am Neujahrstag die 33. Rallye Dakar gestartet.

Um 08.30 Ortszeit (12.30 MEZ) rollte Vorjahressieger Nasser Al-Attiyah aus Katar mit seinem Hummer als erster Auto-Pilot von der Rampe an der Atlantikküste Richtung Santa Rosa in der Provinz La Pampa. Zahlreiche Frühaufsteher und standfeste Silvester-Partygänger grüßten am Straßenrand die abfahrenden Motorräder, Autos und Lastwagen.

Die 433 Fahrzeuge mussten auf der ersten Etappe neben 763 Kilometern Verbindungsstrecke eine 57 Kilometer lange Sonderprüfung über Stranddünen zwischen Las Grutas, bei Necochea, und der kleinen Ortschaft Energía zurücklegen. «Die erste Etappe ist nie entscheidend, aber immer müssen ein oder zwei Teilnehmer schon zu Beginn aufgeben», sagte Dakar-Sportdirektor David Castera vor dem Start. Viele Piloten suchten eine frühe Spitzenposition, um sich für die nächsten Tage günstige Startplätze zu sichern.

Am Silvesterabend waren die Teilnehmer der Rallye vor einer halben Million Zuschauer über sechs Kilometer der Küstenstraße Mar del Platas gerollt. Als Top-Favorit gilt bei der vierten Südamerika-Auflage des schwersten Offroad-Rennens vor allem Rekordgewinner Stéphane Peterhansel vom deutschen X-raid-Team.

