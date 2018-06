New York (dpa) - Justin Bieber und Jaden Smith haben Freunde und Fans in der Silvesternacht mit einem gemeinsamen Song überrascht. In einem Internet-Video wünschen der kanadische Teeniestar und Will Smiths Sohn Jaden ihren Fans ein «Happy New Year». Der Song mit dem Refrain «5 4 3 2 1 kiss me kiss me» nimmt auch Bezug auf die angebliche Vorhersage des Weltuntergangs der Mayas für das Jahr 2012. Bieber begrüßte das neue Jahr bei der größten Silvesterfete der USA am New Yorker Times Square. Dort traten auch Lady Gaga, Carlos Santana und Cee Lo Green auf.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.