Im Januar schaffte es die Mittelalter-Folkrock-Band Schandmaul mit ihrem Album «Traumtänzer» bis auf Platz vier der deutschen Charts. Es folgte eine ausgedehnte Tournee. Außerdem war die Band aus Bayern das Jahr über mit den Planungen für den 15-jährigen Band-Geburtstag beschäftigt, der 2013 ansteht. Mit einem zweitägigen Konzert in Köln am 30. und 31. August 2013 wollen die Musiker das Jubiläum feiern. Doch bis dahin sind ja noch eineinhalb Jahre Zeit, also gibt es Anfang 2012 erst einmal den zweiten Teil der «Traumtänzertournee»: Schandmaul spielt in Karlsruhe (13.), Tuttlingen (14.), Mainz (15.), Leipzig (20.), Wilhelmshaven (21.), Kiel (22.), Magdeburg (25.), Hannover (26.), Rostock (27.), Bochum (28.) und Nürnberg (29.). Im Februar geht die Tour weiter.

Internet