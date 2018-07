Weiter Wirbel um Wulff

Berlin (dpa) - Bundespräsident Christian Wulff kommt wegen der Finanzierung seines Eigenheims auch im neuen Jahr nicht aus den Schlagzeilen. Über die genauen Abläufe der Kreditvergabe tauchten am Wochenende erneut Unklarheiten auf. Nach Angaben der kreditgebenden BW-Bank wandelte Wulff seinen Kredit erst kurz vor Weihnachten vertraglich in ein langfristiges Darlehen um. Zu diesem Zeitpunkt sorgten seine angeblich besonders günstigen Kreditkonditionen bei der Bank schon für Wirbel. Die Bank bestätigte auch, dass der Unternehmer Egon Geerkens den Kontakt hergestellt hatte.

Der Atomstreit mit dem Iran droht zu eskalieren

Teheran (dpa) - Der Atomstreit mit dem Iran droht zu eskalieren. US-Präsident Barack Obama unterzeichnete Silvester ein Gesetz über den Militärhaushalt, das Sanktionen gegen die iranische Zentralbank vorsieht. Über die wickelt der Gottesstaat seine überlebenswichtigen Ölgeschäfte ab. Teheran verkündete am Neujahrstag einen weiteren Durchbruch für sein umstrittenes Atomprogramm: Erstmals sei es iranischen Wissenschaftlern gelungen, einen eigenen Kernbrennstab zu fertigen. Zurückhaltend reagierte der Westen auf ein neues Angebot des Irans, die Atomgespräche wieder aufzunehmen. Außenminister Guido Westerwelle forderte von Teheran Taten statt Worte.

SPD dementiert Bericht über Teilentmachtung von Nahles

Berlin (dpa) - Der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel hat Berichte dementiert, wonach er Generalsekretärin Andrea Nahles die Verantwortung für den Bundestagswahlkampf 2013 entziehen wolle. Da habe wohl jemand zu lange Silvester gefeiert, sagte er dem Berliner «Tagesspiegel». Auch Nahles widersprach der Darstellung: Die Meldung sei falsch, sagte sie der «Süddeutschen Zeitung». Die «Bild am Sonntag» hatte berichtet, Gabriel habe kurz vor dem SPD-Parteitag Anfang Dezember ohne vorherige Rücksprache mit Nahles erklärt, er werde den SPD-Wahlkampf für die Bundestagswahl 2013 selbst leiten.

Papst fordert Erziehung zu Frieden und Gerechtigkeit

Rom (dpa) - Papst Benedikt XVI. hat dazu aufgerufen, mit einer Erziehung zu Frieden und Gerechtigkeit jeder Intoleranz und Gewalt entgegenzusteuern. Angesichts der Schatten, die den Horizont der Welt verdunkelten, sollten junge Menschen zum friedlichen Zusammenleben, zum gegenseitigen Respekt und zum Dialog erzogen werden, sagte Benedikt in seiner Neujahrspredigt. Nur eine solide Erziehung zu fundamentalen Werten befähige die jungen Generationen, auf die Kraft des Guten zu vertrauen. Und nur damit sei Hoffnung auf Zukunft möglich.

Dänemark ist neuer EU-Ratspräsident

Brüssel (dpa) - Dänemark hat zum neuen Jahr um Mitternacht von Polen die Ratspräsidentschaft der Europäischen Union übernommen. Die erst vor drei Monaten gewählte Regierungschefin Helle Thorning-Schmidt hat die heikle Aufgabe, die Union durch die Euro-Krise zu führen. Die Dänen selbst haben in zwei Volksabstimmungen den Beitritt zur Euro-Zone abgelehnt. Thorning-Schmidt hat die Euro-Rettung aber zu ihrer Hauptaufgabe erklärt. Die europaorientierte Regierungschefin will zudem Brücken der Euro-Länder zu den euroskeptischen Briten bauen.

«Spiegel»: Geheimdienst wusste von Überfällen des Terrortrios

Berlin (dpa) - Der Verfassungsschutz hat nach einem «Spiegel»-Bericht schon vor mehr als zehn Jahren von kriminellen Aktionen des Zwickauer Terrortrios zur Geldbeschaffung gewusst. Das Magazin beruft sich dabei auf einen Untersuchungsbericht des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Demnach hat ein V-Mann 2001 berichtet, dass NPD-Mitglied Ralf Wohlleben Geldspenden an die abgetauchten Neonazis als unnötig ablehne, weil die drei «schon so viele Sachen/Aktionen gemacht hätten». Wohlleben sitzt als mutmaßlicher Unterstützer des Trios in Untersuchungshaft.