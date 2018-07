Rio de Janeiro (dpa) - Karnevalsstimmung unterm Zuckerhut: An Rios Copacabana-Strand haben bis zu zwei Millionen Menschen mit Samba-Musik und Feuerwerk das neue Jahr 2012 begrüßt. Trotz Regens feierten die Menschen ausgelassen am Strand vor einer spektakulären Kulisse. Von elf in der Atlantikbucht vor Rio schwimmenden Pontons aus wurden tausende Raketen in den Himmel geschossen. In São Paulo und Rio wechselte das Jahr um 03.00 Uhr deutscher Zeit, aber die Brasilianer konnten gleich dreimal Silvester feiern: Das fünftgrößte Land der Erde hat drei Zeitzonen.

